Lavar arroz antes de cozinhar? Especialistas esclarecem a polêmica

Lavar ou não lavar o arroz antes de prepará-lo? A questão é motivo de debates acalorados em cozinhas ao redor do mundo. Enquanto alguns consideram o processo indispensável, outros acreditam que não há necessidade. Mas o que dizem os especialistas sobre o assunto?

Em entrevista ao portal Metrópoles, o chef André Rochadel é categórico: não é necessário lavar o arroz. "O arroz já vem pronto para ser preparado", afirma. Segundo o chef, o mais importante é respeitar a proporção correta de água, refogar bem e evitar mexer no arroz durante os primeiros 20 minutos de cozimento.

A preocupação com a possível contaminação por arsênio também é frequentemente associada ao hábito de lavar o arroz. Porém, de acordo com a nutricionista Thaiz Brito, estudos realizados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com 193 amostras de grãos produzidos no Brasil mostram que os níveis de arsênio estão muito abaixo do limite permitido.

"A análise revelou que os itens estavam bem abaixo do limite de 0,3 microgramas por quilo de alimento. Esse valor é muito menor que o limite estabelecido pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] e por órgãos internacionais, que é de 10 microgramas por quilo", explica Thaiz.

Portanto, especialistas sugerem que lavar o arroz é uma prática que pode ser dispensada na maioria dos casos, especialmente se os grãos forem de boa procedência e produzidos em locais que seguem as normas de segurança alimentar.

