Eterno solteiro? É muito provável que seja a sina deste signo

As relações destas pessoas nunca duram muito. Na verdade, nunca as vê muito apaixonadas. Gostam sempre de estar com amigos e não muito com o seu parceiro quando o têm.

Segundo o 'website' TVAzteca, Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro) é o signo que tem mais chances de acabar solteiro e sozinho. Contudo, não quer dizer que seja uma coisa má, já que em alguns casos eles até gostam de estar assim.

“São desapegados emocionalmente e têm dificuldades nos relacionamentos. Acabam por não gostar muito de compromissos a longo prazo”, explica o 'website'.

“Apreciam a sua independência e gostam de ter certas liberdades que acabam por perder quando estão numa relação. Preferem manter uma relação casual do que esperar para dar o passo seguinte.”

Revelam ainda que são pessoas que não criam muitas expectativas futuras para os seus relacionamentos.

