Colesterol: como prevenir e os erros que podem entupir suas artérias

O colesterol é uma gordura essencial que nosso organismo produz e que circula no sangue, desempenhando um papel fundamental em várias funções vitais. Contudo, quando em excesso, ele pode se acumular nas paredes das artérias, tornando-se um fator de risco significativo para doenças cardiovasculares. O maior desafio? O colesterol alto costuma ser silencioso, sem sintomas claros, até que ocorra um problema grave, como um infarto ou um derrame.

Os tipos de colesterol: o bom e o mau

Existem dois tipos principais de colesterol:

HDL (colesterol 'bom'): Atua como um "faxineiro", removendo o excesso de colesterol do sangue e das artérias, transportando-o de volta ao fígado para ser eliminado.

LDL (colesterol 'mau'): Transporta o colesterol do fígado para os tecidos, onde é utilizado, mas, em excesso, pode se acumular nas artérias e formar placas, aumentando o risco de obstruções.

É possível controlar o colesterol?

A boa notícia é que sim, é possível controlar e até reduzir os níveis de colesterol LDL, adotando um estilo de vida mais saudável e corrigindo hábitos prejudiciais. Com base em um artigo do portal Eat This, Not That, aqui estão oito erros comuns que podem entupir suas artérias e elevar os níveis de colesterol:

Consumir alimentos ricos em gordura saturada e trans: Presentes em alimentos como carnes gordurosas, frituras e produtos industrializados.

Ingerir alimentos ultraprocessados: Como biscoitos, salgadinhos e refeições congeladas, ricos em gorduras ruins e aditivos químicos.

Fazer dietas iô-iô: Oscilações constantes de peso podem impactar negativamente os níveis de colesterol.

Consumir açúcar em excesso: Alimentos e bebidas ricas em açúcar podem levar a um aumento nos triglicerídeos e colesterol LDL.

Ser sedentário: A falta de atividade física reduz os níveis de colesterol bom (HDL) e favorece o aumento do mau (LDL).

Fumar: O cigarro prejudica as artérias e pode diminuir o HDL, além de agravar outros problemas cardiovasculares.

Estar frequentemente estressado: O estresse crônico pode levar a comportamentos não saudáveis, como má alimentação, além de influenciar diretamente a saúde cardiovascular.

Não realizar exames de rotina: O acompanhamento regular permite identificar níveis elevados de colesterol antes que eles causem danos graves.

O que fazer?

Adotar uma dieta equilibrada, rica em fibras e gorduras boas, como as encontradas em peixes, castanhas e azeite de oliva, é essencial. Além disso, incluir atividades físicas regulares, parar de fumar, controlar o estresse e fazer exames periódicos podem fazer toda a diferença para manter o colesterol sob controle e proteger sua saúde cardiovascular.

Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor caminho. Um pequeno ajuste nos hábitos pode ter um impacto significativo na sua qualidade de vida!



