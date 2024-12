Margret Chola, a avó zambiana que virou ícone de moda no Instagram

Margret Chola, uma avó que vive em uma área rural da Zâmbia, na África, conquistou a internet ao compartilhar fotos no Instagram vestindo roupas extravagantes e estilosas. Tudo começou como uma brincadeira com sua neta, Kaumba, uma designer de moda que mora em Nova York, nos Estados Unidos.

Kaumba visitava a Zâmbia para marcar o segundo aniversário da morte de seu pai, de quem herdou a paixão pela moda, quando teve a ideia de vestir a avó com algumas das peças que havia levado.

“Naquele momento, eu não estava fazendo nada e simplesmente disse: ‘Tudo bem. Se é isso que você quer, vamos fazer. Por que não? Você vai sentir minha falta quando eu morrer, e pelo menos terá algo para se lembrar de mim’”, contou Margret, que tem cerca de 80 anos — embora não saiba a idade exata, já que não possui certidão de nascimento.



Kaumba começou a publicar as fotos no Instagram, e rapidamente Margret se tornou conhecida mundialmente como "Legendary Glamma" — um apelido que combina os termos “avó”, “glamorosa” e “lendária”.

Hoje, a conta de Margret no Instagram tem mais de 139 mil seguidores, atraídos por sua autenticidade e estilo único. "Sinto-me diferente, renovada e viva com essas roupas de uma forma que nunca senti antes. Parece que posso conquistar o mundo", disse a avó.

A vida de Margret foi marcada por desafios. Criada pelos avós, ela estudou até os 13 anos, mas precisou se casar com um homem cerca de 30 anos mais velho por motivos financeiros. O casamento resultou em três filhos, mas Margret fugiu quando o marido começou a enfrentar problemas com o álcool.

Mesmo carregando os traumas do passado, Margret encontrou uma nova motivação ao se envolver na brincadeira com sua neta. "Agora, eu acordo com um propósito, sabendo que pessoas ao redor do mundo gostam de me ver", afirmou.



A transformação de Margret em um ícone de moda é mais do que uma história de estilo; é um exemplo de como a criatividade e o afeto familiar podem trazer novo ânimo e propósito. Suas fotos continuam inspirando seguidores ao redor do mundo, mostrando que nunca é tarde para se reinventar.

