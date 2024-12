Saiba como recuperar calças jeans que encolheram na lavagem

É frustrante colocar suas calças jeans favoritas na máquina de lavar ou secar e descobrir que elas encolheram. Mas não se preocupe: existe um truque simples que pode ajudá-lo a devolver as calças ao tamanho original, e ele envolve um ingrediente comum na sua despensa: vinagre.

De acordo com o site House Digest, o vinagre branco é eficaz para relaxar as fibras do tecido, tornando as calças mais fáceis de esticar e, assim, voltarem ao tamanho ideal. Veja como fazer:

Passo a passo para desentortar as fibras das calças jeans

Prepare a solução: Misture uma parte de vinagre branco com três partes de água morna em uma bacia ou balde.

Deixe de molho: Coloque as calças jeans na solução, certificando-se de que estão completamente submersas. Deixe de molho por cerca de 30 minutos.

Estique as fibras: Após o molho, retire as calças da solução e, enquanto ainda estão úmidas, puxe gentilmente o tecido nas áreas que encolheram. Estique até alcançar o tamanho desejado.

Lave o vinagre: Enxágue as calças em água limpa para remover o excesso de vinagre.

Secagem correta: Deixe as calças secarem naturalmente. Para evitar que encolham novamente, não as coloque na secadora.

Se necessário, repita o processo até atingir o ajuste ideal.

Por que o vinagre funciona?

O vinagre branco é conhecido por sua capacidade de amaciar tecidos, ajudando a liberar a tensão das fibras que ficaram rígidas durante o processo de lavagem e secagem. Além disso, o vinagre também atua como um agente de limpeza natural, removendo resíduos de sabão que podem ter contribuído para o encolhimento.

Dica extra

Para evitar futuros encolhimentos, lave suas calças jeans sempre com água fria e evite usar a secadora. Pendure-as para secar ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Agora, você pode salvar suas calças jeans favoritas sem se preocupar em comprar um novo par!





