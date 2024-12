Como manter as compras de Natal dentro do orçamento e não ficar endividado - As festas de fim de ano são ótimas, mas essa está longe de ser uma época benéfica para o bolso. Com presentes, decorações e viagens para pagar, os custos podem aumentar exponencialmente. Porém, se você seguir algumas regras simples quando se trata de suas compras de Natal, você pode dar presentes para todos os seus amigos e familiares mais próximos sem se endividar. Confira nesta galeria algumas dicas sobre como fazer as compras de fim de ano sem estourar o orçamento.

© Shutterstock