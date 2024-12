Cada signo pode ser representado por uma música de Natal. Qual é a sua?

Já começou a ouvir música de Natal? Fique sabendo que cada signo do zodíaco pode ser representado por uma. Só tem de consultar a lista da Bustle e descobrir.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): 'Winter Wonderland', de Jennifer Hudson;

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): 'Wonderful Christmastime', de Paul McCartney;

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): 'Rudolph The Red Nose Reindeer', de Gene Autry;

Áries (21 de março a 20 de abril): 'Underneath The Tree', de Kelly Clarkson;

Touro (21 de abril a 20 de maio): 'Rockin' Around The Christmas Tree', de Brenda Lee;

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho): 'Santa Tell Me', de Ariana Grande;

Câncer (21 de junho a 21 de julho): 'Have Yourself A Merry Little Christmas', de Frank Sinatra;

Leão (22 de julho a 22 de agosto): 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey;

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): 'It's Beginning To Look A Lot Like Christmas', de Michael Bublé;

Libra (23 de setembro a 22 de outubro): '8 Days of Christmas', das Destiny's Child;

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): 'Santa Baby', de Eartha Kitt;

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): 'DJ Play A Christmas Song', da Cher;

