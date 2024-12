Previsões feitas há mais de 100 anos que se realizaram (ou quase) - Um artigo em 1900, escrito pelo engenheiro John Elfreth Watkins Jr. e publicado no 'The Ladies' Home Journal', listou uma série de previsões para os 100 anos seguintes. "O que pode acontecer nos próximos cem anos" adivinhou como o mundo seria no ano 2000, ou melhor, tentou! Mas enquanto algumas das previsões eram otimistas demais e um tanto irrealistas, outras foram assustadoramente precisas... Navegue pela galeria e descubra quais previsões se realizaram e quais falharam miseravelmente!

© Shutterstock