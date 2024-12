Aprenda a preparar torta de carne moída italiana

Que tal diferenciar o que servir para os seus convidados e familiares na hora do almoço ou no café? Para trazer mais sabor à mesa, ensinamos como preparar a irresistível Torta de Carne Moída Italiana, que rende até 12 pedaços.

Confira o modo de preparo abaixo:

Torta de Carne Moída Italiana

Ingredientes:

Para a Massa

500ml de leite

3 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Finna com Fermento

125g de Margarina Puro Sabor derretida

3 ovos

Sal a gosto

Margarina Puro Sabor para untar

Queijo parmesão e orégano a gosto para polvilhar

Tomate-cereja e alface para decorar

Para o Recheio

500g de carne moída refogada

150g de queijo parmesão ralado grosso

12 tomates secos

200g de presunto defumado cortados em fatias

Modo de preparo:

Massa

- Bata os ingredientes da massa no liquidificador e despeje metade em uma forma de bolo inglês untada.

Recheio e Montagem

- Em uma tigela, misture os ingredientes do recheio, espalhe sobre a massa na forma e cubra com o restante da massa;

- Leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar;

- Decore com tomate-cereja, alface e sirva.

Tempo de Preparo: 50 minutos

Rendimento: 10 a 12 pedaços