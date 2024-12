Grande fenda na África: O que isso significa para o futuro do continente - Há muitos anos, os geólogos estão cientes das placas tectônicas se afastando ao longo da África Oriental, mas, em 2018, novas evidências surgiram. Após uma série de eventos meteorológicos, uma enorme fissura se abriu na região do Grande Vale do Rift, no Quênia. A enorme e assustadora fenda danificou estradas, deixou pessoas desabrigadas e (talvez a parte mais significativa de tudo) forneceu uma pista sobre o que pode acontecer nos próximos 5 a 10 milhões de anos: a África será dividida em duas. Intrigado? Nesta galeria, trazemos todos os detalhes sobre a rachadura no Quênia, bem como seus efeitos e as previsões científicas resultantes.

