Luxo ou Decadência? Revelando a Verdade sobre os Palácios da Realeza - Quando pensamos nas dinastias reais da história europeia, imaginamos Reis e Rainhas com poder absoluto, governando vastos impérios e vivendo em um luxo desenfreado. De fato, muitas dessas propriedades pomposas continuam sendo algumas das construções mais impressionantes do mundo. Do Palácio de Versalhes, na França, ao Palácio de Kensington, em Londres, turistas percorrem seus corredores, maravilhados com a beleza e a grandiosidade dessas residências reais. No entanto, esses palácios restaurados escondem detalhes importantes sobre o passado. Quando foram erguidas e serviam como residência das cortes reais, essas construções eram piores que pocilgas! Os visitantes do Palácio do Louvre de hoje são poupados das duras realidades de séculos passados: cheiros repugnantes, infestações de ratos e pilhas de dejetos humanos espalhadas pelo chão. Clique na galeria para descobrir como era realmente viver em um palácio real no passado.

© Shutterstock