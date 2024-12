Torta Charlotte: a sobremesa que vai surpreender a todos no Natal

Com o Natal batendo na porta, já começamos a pensar no que preparar para o cardápio da ceia, não é mesmo? Para te ajudar com a sobremesa, um dos pratos mais aguardados da ocasião, ensinamos como preparar a saborosa Torta Charlotte. A receita é decorada com bombons de chocolate, e promete surpreender os seus convidados.

Para ver a receita completa, confira abaixo:

Torta Charlotte

Ingredientes:

250 g de Margarina Puro Sabor

200 g de açúcar

2 gemas

200 g de Biscoito Maizena Fortaleza

150 g de passas

2 latas de creme de leite

1 lata de leite condensado

4 colheres de chocolate em pó

2 pacotes de Wafer Richester Amori sabor chocolate

Bombons de chocolates

Modo de Preparo:

Creme

- Bater na batedeira a Margarina Puro Sabor, as gemas e o açúcar.

- Misture ao creme de leite sem o soro e as passas.

Camadas

- 1ª camada: Forre as laterais da forma com o wafer e o fundo da travessa com o Biscoito Maisena;

- 2ª camada: Derrame um pouco do creme até cobrir os biscoitos;

- Deve-se fazer isso alternadamente sendo que a última camada deverá ser de creme;

- Em seguida, levar ao freezer por 2 horas.

Cobertura

- Misture o leite condensado com 4 colheres de chocolate em pó, leve ao fogo brando até cozinhar como se fosse brigadeiro;

- Deixe esfriar e coloque sobre o creme.

Dica do Chefe: Decore com os bombons de chocolate e coloque uma fita dando a volta na torta.

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 15 porções