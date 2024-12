Quatro chás que podem ajudar a melhorar o seu sono, segundo especialista

Beber uma xícara de chá quente antes de dormir pode ser uma ótima forma de relaxar e melhorar a qualidade do sono. Algumas variedades de chá, em particular, são conhecidas por suas propriedades que ajudam a induzir o sono. A dietista Lauri Wright, citada no site de Martha Stewart, listou quatro exemplos eficazes.

Chás que ajudam a dormir melhor:

Camomila: Popular por suas propriedades calmantes, contém um composto chamado apigenina, que promove o relaxamento e reduz a ansiedade, favorecendo o sono.

Alfazema (Lavanda): Com efeito sedativo no sistema nervoso, ajuda a reduzir os níveis de estresse e a promover um sono mais tranquilo.

Valeriana: Conhecida por seus compostos que desaceleram o sistema nervoso, induzindo o relaxamento e facilitando o sono.

Cidreira (Melissa): Auxilia no aumento de substâncias químicas que diminuem a atividade cerebral, o que ajuda a reduzir a ansiedade e promove a sensação de calma.

Esses chás são opções naturais que podem ser aliados para uma noite de sono mais tranquila e reparadora.

