Regras de Etiqueta importantes que você pode estar esquecendo

Regras de etiqueta que todo mundo deveria seguir, mas até você esquece - Etiqueta não tem a ver com polidez antiquada ou regras desatualizadas sobre qual garfo usar. Em sua essência, a boa etiqueta é ser gentil, deixar as pessoas confortáveis e se comportar de maneira socialmente aceitável. Como a arte da boa etiqueta muda com o tempo, é importante prestar atenção às boas maneiras modernas. Embora você provavelmente faça as coisas "certas" naturalmente, também há uma boa chance de você estar acidentalmente cometendo alguns erros graves de etiqueta. Por isso, clique para obter dicas de educação do dia a dia que todo mundo deveria seguir.

© Shutterstock