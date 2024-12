Lugares no mundo que você jamais poderá entrar. Um deles, acredite, é no Brasil! - É difícil imaginar que existam muitos lugares ao redor do mundo que as pessoas estão proibidas de visitar. A menos que você seja um pesquisador, cientista ou oficial militar, alguns desses espaços (abertos ou fechados) são estritamente vetados ao público em geral, o que acrescenta uma camada extra de mistério... Por quais motivos? Existem locais históricos que são tão frágeis que podem ser facilmente danificados pelos seres humanos, e também alguns pontos seriamente perigosos que muitos de nós teríamos medo de visitar... De uma ilha infestada de cobras a um cofre que guarda segredos para o fim do mundo, confira lugares extremamente fascinantes e proibidos. Clique na galeria.

© <p>Getty Images</p>