Quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver perdida no mar? - Estar perdido no mar é uma das experiências de sobrevivência mais aterrorizantes que se pode imaginar. A imensidão do oceano, os recursos limitados e a exposição aos elementos podem fazer com que minutos pareçam dias e dias pareçam semanas. E isso se você tiver a sorte de ficar preso em um navio ou bote. Se você estiver na água sem nenhum tipo de equipamento ou objeto de flutuação, suas chances de sobrevivência são significativamente reduzidas. As causas de morte de alguém à deriva no mar podem variar de afogamento e desidratação a ataques de tubarão. Então, se você estiver planejando uma viagem de cruzeiro ou um passeio de barco, leia esta galeria com antecedência para descobrir quanto tempo você poderia sobreviver se por acaso se perdesse no mar. Clique a seguir.

© <p>Shutterstock</p>