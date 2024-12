O que é o Calendário do Advento e como isso se tornou uma tradição de Natal - A contagem regressiva para o Natal não seria a mesma sem os calendários do Advento. Quer essas pequenas janelas se abram para revelar uma cena de Natal, um pedaço de chocolate ou até mesmo uma garrafa de bebida em miniatura, os calendários são amados por crianças e adultos. Mas como a tradição começou e como ela mudou ao longo dos anos? Assim como a tradição da árvore de Natal, a história começa na Alemanha. Clique na galeria para descobrir sobre a curiosa e surpreendente história do Calendário do Advento.

© Getty Images