5 cuidados essenciais para a manutenção do carro antes de sair de férias

Com a chegada do fim de ano, cresce o trânsito nas cidades e o movimento nas estradas. Para evitar problemas no caminho, a atenção à troca e manutenção do óleo lubrificante é fundamental. O óleo lubrificante é a peça-chave para garantir o bom funcionamento do motor, mas exige cuidados específicos que muitas vezes passam despercebidos pelos motoristas.

Confira 5 dicas essenciais:

Verifique o nível do óleo antes de pegar a estrada

Antes de sair, cheque o nível do óleo com o motor frio e em uma superfície plana. O ideal é que esteja entre as marcas de mínimo e máximo indicadas na vareta. Caso esteja baixo, o complemento deve ser feito com o mesmo tipo de óleo recomendado pelo fabricante.

Troque o óleo no tempo ou quilometragem indicados

O uso prolongado do óleo além do prazo recomendado compromete a lubrificação e pode causar o desgaste prematuro das peças do motor. Respeitar os prazos é essencial e ajuda a evitar danos graves.

Utilize o óleo adequado ao seu motor

A escolha do óleo deve seguir as especificações do fabricante, considerando a viscosidade e o tipo: mineral, sintético ou semissintético. Usar um produto incompatível pode prejudicar o desempenho do motor e aumentar o consumo de combustível.

Troque o filtro de óleo junto com o lubrificante

O filtro de óleo retém as impurezas que circulam pelo motor. Por isso, trocar o filtro junto com o óleo é indispensável para garantir a eficiência da lubrificação e evitar que partículas contaminem o motor.

Fique atento a vazamentos e consumo excessivo

Manchas de óleo no chão da garagem ou um consumo acima do normal podem indicar vazamentos ou problemas mecânicos. Antes de viajar, é importante fazer uma inspeção em oficinas especializadas.

E o que acontece com o óleo lubrificante usado?

Poucos motoristas sabem, mas o Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC) é um resíduo altamente poluente: 1 litro pode contaminar 1 milhão de litros de água. No Brasil, a legislação determina que todo OLUC deve ser coletado e destinado ao rerrefino, processo industrial que transforma o resíduo em óleo básico, matéria-prima para a produção de novos lubrificantes.

Para a Lwart Soluções Ambientais, especialista em logística reversa e que realiza a coleta e o rerrefino de maneira sustentável, garantindo que o OLUC não cause danos ao meio ambiente, é necessário destinar o resíduo de forma correta.

“Os geradores de óleo lubrificante usado e contaminado, como oficinas, concessionárias e outros, têm uma responsabilidade fundamental: destinar esse resíduo de forma correta. Essa atitude não é apenas uma obrigação legal, mas um compromisso com a preservação ambiental e com as futuras gerações. Inclusive, perguntar para onde vai o OLUC após a troca é uma atitude simples que ajuda a evitar a contaminação de milhões de litros de água e contribui para um ciclo sustentável", afirma Rodrigo Maia, Diretor de Coleta e Logística na Lwart Soluções Ambientais.

Com atitudes preventivas e conscientes, o cuidado com o carro pode ir além da manutenção, garantindo também a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.