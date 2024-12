Chocolate: Da dádiva dos deuses ao seu lado amargo na história - Já reparou como o chocolate é uma paixão mundial? É uma raridade descobrir alguém que não goste desse doce, que tem origem do cacau. De fato, é difícil resistir a tantos tipos e formatos dessa guloseima divina! Mas você já se perguntou como o chocolate surgiu no mundo? O chocolate tem um passado agridoce que todos deveriam conhecer. Acreditava-se que pertencia aos deuses, já foi item de luxo e esconde um lado sombrio. Isso não apenas fará com que você valorize ainda mais esta comida especial, mas também o deixará mais consciente de onde ela vem. Então, quando e como o cacau foi descoberto e evoluiu para essa iguaria tão amada no planeta? Clique na galeria para conhecer a história incrível do chocolate!

