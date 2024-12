Você sabia? Sentir vergonha pode ser bom pra você - Todo mundo conhece bem essa sensação: um súbito calor nos invade, se acumulando principalmente nas bochechas e pescoço, o suor se concentra sob os braços, o terrível frio no estômago, uma vontade louca de fugir ou se esconder, mas também a incapacidade de se mover, pernas e mãos trêmulas... Constrangimento é uma emoção física extremamente desconfortável que a maioria das pessoas passa a vida tentando evitar - e dá, com tranquilidade, para entender o porquê. No entanto, você já parou para pensar que talvez isso não seja tão ruim? Níveis normais de constrangimento (não o tipo incapacitante que vem com o transtorno de ansiedade social) podem realmente oferecer algumas vantagens surpreendentes. De aumentar a sensualidade a construir um networking profissional, há várias formas da vergonha trabalhar a nosso favor. Clique na galeria e descubra os benefícios inesperados de se sentir envergonhado.

© <p>Shutterstock</p>