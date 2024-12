Como fazer um relacionamento dar certo, de acordo com seu signo - Se você já esteve em um relacionamento que falhou, pode ter passado algum tempo pensando no que deu errado. Talvez um de vocês fosse muito pegajoso, ou talvez tenha ficado claro que vocês dois queriam coisas diferentes. Também pode ser verdade que alguns relacionamentos simplesmente não são para ser. No entanto, há certas coisas que cada signo pode fazer para ajudar seu relacionamento a dar certo. Bateu curiosidade? Confira esta galeria para saber mais.

© <p>Shutterstock</p>