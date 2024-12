Incríveis descobertas reveladas depois que o nível da água caiu - Todos os continentes estão sentindo os efeitos das mudanças climáticas este ano, mais do que qualquer outro ano na história. Por exemplo, a escassez de água sem precedentes obrigou a implementação de regras rígidas em muitos estados do oeste dos EUA, à medida que o país luta para atender às demandas mesmo com uma rápida diminuição no abastecimento de água. Mas este está longe de ser o único lugar a revelar tesouros fascinantes e aterrorizantes. Rios, lagos e reservatórios em todo o mundo estão diminuindo seus níveis de água e revelando locais antigos e pedaços esquecidos da história. Alguns desses lugares provavelmente não eram para ser encontrados. Intrigado? Na galeria, veja algumas das descobertas mais interessantes e perturbadoras feitas por causa da queda no nível das águas.

