Os maiores shows de todos os tempos - Muitos shows são assistidos por um grande número de pessoas, mas você consegue imaginar como deve ser estar no meio de uma multidão de milhões de pessoas, todo mundo cantando ao mesmo tempo? Poucos músicos tiveram a oportunidade (ou a capacidade) de se apresentar diante de um público tão descomunal, mas já rolou! Apesar do número impressionante de fãs presentes no show de Madonna, em 2024, no Rio de Janeiro, o artista dono do recorde de maior público em show da história atraiu mais que o dobro no mesmo lugar. Clique na galeria para descobrir quem conseguiu trazer 3,5 milhões de fãs e descubra as outras apresentações mais lotadas de todos os tempos!

© <p>Getty Images</p>