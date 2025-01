Truques para sofrer menos com o calor - As ondas de calor são um verdadeiro teste à nossa paciência e sobrevivência! E o verão ainda nem começou! Para quem não está de férias, as altas temperaturas podem ser insuportáveis... É horrível pegar ônibus, a gente fica cansado, estressado e dormir vira um verdadeiro pesadelo. Além disso, o calor extremo pode ser perigoso e, em certas circunstâncias, até mesmo fatal. Na galeria, confira estas dicas de como sobreviver ao calorão sem gastar uma fortuna com ar condicionado!

© Shutterstock