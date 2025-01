Síndrome de Rett: O distúrbio genético que atinge principalmente meninas - Se você não ouviu falar da síndrome de Rett, provavelmente é porque é muito rara. Afetando cerca de uma em cada 12.000 meninas nascidas a cada ano (e esporadicamente visto em meninos), esse distúrbio genético causa problemas no desenvolvimento do cérebro. E embora possa ser muito incomum, essa condição causa deficiência mental e física grave em seus portadores. A vida para aqueles que vivem com a doença e para aqueles que cuidam de alguém com a enfermidade pode ser muito difícil. Na galeria, saiba tudo sobre a síndrome de Rett.

© <p>Shutterstock</p>