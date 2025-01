Ar puro: conheça as capitais mais limpas do planeta - Todo mundo sabe bem o que é uma má qualidade do ar quando o respira, mas como ele é medido e comparado entre diferentes capitais? Para obter essas informações, a quantidade de material particulado é medida para chegar a um número que os moradores estão respirando ao longo de um período de tempo. Em 2023, o IQAir divulgou seu Relatório Mundial de Qualidade do Ar, analisando a concentração de PM2.5 (material particulado fino) em capitais de todo o mundo. O relatório aplicou ajustes populacionais para padronizar seus resultados e calculou uma média anual dos dados. Se uma cidade excedesse a diretriz de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) de cinco microgramas por metro cúbico (μg/m³) para níveis médios anuais de PM2.5, isso significava riscos potenciais à saúde de seus moradores.



Então, quais são as melhores capitais do mundo para se respirar? Nesta galeria, trazemos o top 30, no entanto, a maior parte das capitais excede a recomendação da OMS. Clique e veja por si mesmo.

© <p>Shutterstock</p>