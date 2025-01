Dicas de um especialista para conseguir acordar cedo e bem disposto

Você tem dificuldade em sair da cama cedo e se sente desmotivado pela manhã? Existem algumas estratégias simples que você pode adotar para mudar essa situação e começar o dia com mais energia e disposição.

Steven Henry Feinsilver, diretor de um centro de sono nos Estados Unidos, compartilhou algumas dicas com o site Real Simples que podem fazer toda a diferença. Com essas práticas, você será capaz de levantar da cama sem dificuldades e com uma mentalidade positiva. Confira:

Encontre a sua motivação

"Ter algo que o inspire pode dar aquele impulso de energia quando você se sentir cansado ou desmotivado."

Crie uma rotina de sono e cumpra-a

"Não importa como você se sente, levante-se sempre que o despertador tocar. Se você busca dormir sete horas, vá para a cama mais cedo."

Comece o dia com exposição solar

"Tente fazer uma caminhada rápida, mesmo que ao redor de casa. A luz solar e a atividade física ajudam a ativar o cérebro e o corpo."

Cuide da sua 'higiene do sono'

"Evite consumir cafeína e álcool seis horas antes de dormir.

Mantenha o ambiente escuro e livre de ruídos para um sono de qualidade."

Crie rotinas relaxantes

"Escrever em um diário, praticar alongamentos ou meditação pode ajudar a relaxar antes de dormir."

Mantenha horários consistentes

"Manter o mesmo horário de acordar e dormir, até nos finais de semana, facilita a adaptação do seu corpo ao ritmo desejado."

Adote essas dicas no seu dia a dia e observe como sua energia e disposição ao acordar podem melhorar consideravelmente.

