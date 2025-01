Alzheimer: O que a ciência já sabe até agora? - Em um estudo recente envolvendo mais de 260.000 homens, aqueles que usam Viagra eram 18% menos propensos a desenvolver uma condição ligada à demência. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar a relação causal entre as drogas e esse efeito. Além disso, dois novos medicamentos para Alzheimer mostraram potencial significativo em retardar a progressão da doença durante suas fases iniciais. Esses medicamentos têm como alvo uma substância chamada beta-amiloide, que se acumula no cérebro de indivíduos com o mal de Alzheimer. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, podendo causar 60 a 70% dos casos. Embora não haja cura, o diagnóstico imediato da condição pode torná-la mais controlável, especialmente nos estágios iniciais. Na verdade, muito pode ser oferecido para apoiar e melhorar a vida das pessoas que lidam com o Alzheimer e dos seus cuidadores e famílias. Na galeria, entenda mais sobre a doença e as diversas maneiras como ela afeta quem sofre.

© <p>Shutterstock</p>