6 Dicas de segurança alimentar para curtir a praia sem preocupações

Ir à praia é um dos grandes prazeres do verão, mas, junto com o sol, areia e mar, é preciso ter cuidado redobrado com a segurança alimentar. O calor intenso acelera a proliferação de bactérias em alimentos, aumentando o risco de intoxicação alimentar, o que pode transformar momentos de lazer em preocupação. A endocrinologista e metabologista Dra. Thais Mussi, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), compartilha seis dicas essenciais para aproveitar a praia de forma segura e saudável:

1. Mantenha a temperatura adequada:

Alimentos perecíveis, como carnes, laticínios e saladas, devem ser mantidos bem refrigerados até o momento do consumo. Utilize caixas térmicas com gelo ou bolsas térmicas para garantir que a temperatura permaneça segura.



2. Utilize recipientes herméticos:

Armazene os alimentos em recipientes com tampas bem ajustadas ou sacos para congelar selados. Isso ajuda a manter a temperatura e evita contaminação cruzada, protegendo os alimentos do contato com a areia ou insetos.



3. Lave as mãos adequadamente:

Leve sabonete líquido e água limpa ou opte por lenços umedecidos para higienizar as mãos antes de preparar ou consumir alimentos. A lavagem adequada das mãos é essencial para evitar a contaminação.



4. Embale os utensílios corretamente:

Se for preparar alimentos na praia, mantenha os utensílios que entram em contato com carne crua separados daqueles que serão usados para alimentos prontos para consumo. A contaminação cruzada é uma das principais causas de intoxicação alimentar.



5. Evite alimentos suscetíveis a estragar:

Molhos lácteos, ovos crus ou pratos com maionese são mais suscetíveis ao calor e devem ser evitados, a menos que você possa garantir sua conservação em temperaturas adequadas.



6. Hidrate-se e consuma álcool com moderação:

Bebidas alcoólicas podem aumentar o risco de desidratação em dias quentes. Intercale o consumo de álcool com água para manter o corpo hidratado e evitar complicações.

Mesmo com todos os cuidados, fique atento aos sinais de intoxicação alimentar, como náuseas, vômitos, diarreia, febre ou dores abdominais. “Se algum desses sintomas surgir, procure atendimento médico imediatamente”, alerta a Dra. Thais.

Adotar essas práticas simples pode garantir que o seu dia na praia seja seguro, saudável e livre de preocupações. A prevenção é a melhor forma de aproveitar o verão com tranquilidade!

Leia Também: Veja os benefícios de aproveitar a casca dos alimentos