Você dorme bem? Veja o que a falta de sono pode fazer com o seu corpo - A privação de sono nunca é algo bom e pode acontecer com quase todo mundo em determinados momentos da vida. No entanto, para algumas pessoas, não dormir o suficiente é mais do que apenas um inconveniente. Seja por causa da insônia ou porque você tem vários despertares noturnos (independente da razão) e isso se torna uma ocorrência regular, a falta de sono pode causar uma série de problemas e doenças graves. Clique na galeria e descubra como a privação de sono afeta diretamente a sua saúde (física e mental).

© <p>Shutterstock</p>