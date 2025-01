Estudo revela a que horas deve beber café para sentir melhores benefícios

Pessoas que bebem café logo pela manhã podem experimentar mais benefícios do que aquelas que consomem a bebida em horários mais tardios, concluiu uma nova pesquisa da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos. De acordo com o The Guardian, este é o primeiro grande estudo sobre os benefícios para a saúde do café consumido em diferentes momentos do dia.

Para o estudo, publicado no European Heart Journal, os pesquisadores analisaram os hábitos alimentares de mais de 40 mil adultos, levando em conta a quantidade de café consumido e o horário em que as pessoas bebiam a bebida. Cerca de 36% dos participantes consumiam café pela manhã, enquanto 16% o faziam no final do dia.

A pesquisa revelou que as pessoas que bebiam café pela manhã tinham 16% menos chances de morrer de qualquer causa e 31% menos chances de morrer devido a doenças cardiovasculares durante um período de acompanhamento de 10 anos.

Segundo os pesquisadores, citados no jornal, os benefícios para a saúde cardiovascular não foram observados nas pessoas que consumiam café ao longo do dia. Mais especificamente, "os registros médicos não mostraram uma redução significativa na mortalidade entre os consumidores que bebiam café durante todo o dia, em comparação com aqueles que evitavam a bebida".

Além disso, o estudo concluiu que os consumidores de café pela manhã apresentaram um risco menor de morte, independentemente de serem consumidores moderados (que bebiam de duas a três xícaras por dia) ou consumidores intensivos (que consumiam mais). Porém, os benefícios foram menores entre aqueles que bebiam apenas uma xícara pela manhã.

