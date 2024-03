Homem é detido após bater o carro contra portões do Palácio de Buckingham

Um homem foi detido após bater com o carro contra os portões do Palácio de Buckingham, em Londres, Inglaterra, no sábado (9). De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, citada pelo The Herald Series, não foram registrados feridos, mas o suspeito foi levado ao hospital para observação.

As autoridades afirmaram ainda que o carro "colidiu contra os portões" da residência real durante a madrugada de sábado pelas 2h30.

Foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.

