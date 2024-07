No judô, Michel Augusto vence na estreia; Natasha Ferreira é derrotada em 45s

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Michel Augusto, de 19 anos, avançou às oitavas na categoria 60 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Paris. Já Natasha Ferreira foi derrotada na estreia e está fora do 48 kg feminino.

Michel Augusto levou sustos no início, mas se recuperou e venceu por 1 a 0. Ele aplicou um waza-ari com 2min19s de combate e depois administrou. O costa-riquenho começou melhor e quase surpreendeu, só que não conseguiu pontuar no início e acabou sendo dominado.

O brasileiro, embora esteja em sua primeira Olimpíadas, era o favorito na luta. Medalhista de ouro no Pan-Americano de 2023, ele é o 25º no ranking mundial, enquanto o rival ocupa a 92ª posição.

Michel vai enfrentar nas oitavas o japonês Ryuju Nagayama. Todos os confrontos da categoria serão disputados neste sábado (27).

NATASHA ELIMINADA

Natasha Ferreira foi derrotada na primeira luta pela japonesa Natsumi Tsunoda, tricampeã mundial. A derrota cedo não credencia a brasileira para a repescagem da disputa pelo bronze.

A japonesa aplicou um waza-ari com 29 segundos e venceu por imobilização com 45 segundos. Ela aplicou uma chave de braço na brasileira.

A rival era favorita. Tsunoda é a número 4 do ranking e vai em busca de sua primeira medalha olímpica, enquanto a brasileira de 25 anos ocupa a 26ª posição. Natasha teve a sua primeira participação em Olimpíadas.