Atual campeã olímpica não aceita derrota no judô e deixa arena aos berros

BEATRIZ CESARINI

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeã olímpica e tetracampeã mundial no judô, a japonesa Uta Abe deixou a Champ-de-Mars Arena aos berros após perder sua luta para a Diyora Keldiyorova, do Uzbequistão, nas oitavas de final das Olimpíadas de Paris.

Abe vencia por 1 waza-ari com tranquilidade, quando sofreu um ippon e, consequentemente, a derrota a 50 segundos do final da luta ao tentar derrubar Keldiyorova. A japonesa, então, ficou arrasada e inconsolável. A atleta ficou na lateral do tatame, abraçada com seu técnico e não queria deixar a arena.

O estádio estava lotado, mas era possível ouvir os berros de desespero de Abe, que, após alguns minutos, deixou do local de luta sob muitos aplausos e cercada por um enxame de fotógrafos.

Abe conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, na categoria de -52 kg e a prata na equipa mista. Ela também foi campeã mundial em 2018, 2019, 2022 e 2023.