Simone Biles brilha em volta aos Jogos Olímpicos

CAROLINE HARDTSÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia de Simone Biles nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi digna de uma recordista olímpica.

Três anos depois de desistir de participar das finais individuais em Tóquio para cuidar da saúde mental, a ginasta norte-americana voltou às disputas olímpicas neste domingo (28), na etapa de classificação por equipes, e foi aclamada pelo público a cada salto na trave, primeiro aparelho que disputa.

Na trave, Biles pontuou muito bem: 14.733.

No solo, a norte-americana teve até um pequeno desequilíbrio, mas se recuperou.

A nota, novamente, foi alta: 14.600.

Ela demonstrou estar com um desconforto no tornozelo esquerdo, além de ter aplicado uma atadura entre as provas.

Biles também pareceu mancar entre as séries.

Agora visivelmente mancando, ela finalizou mais uma prova.

No primeiro salto, ela apresentou o 'Biles', com nota 15.800.

No segundo, a norte-americana acertou outra vez, com nota 14.800.

Nessa prova, é feita a média entre as duas notas, que ficou em 15.300.

Os Estados Unidos estão na subdivisão 2, acompanhados de Itália e China. Ao final da etapa preliminar, as oito melhores equipes avançam à final.