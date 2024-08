Calderano dá show, vence e fica a uma vitória de medalha no tênis de mesa

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Hugo Calderano já está onde nenhum brasileiro havia chegado: nesta quinta-feira (1º), em Paris, ele superou o sul-coreano Woojin Jang por 4 a 0 (11-4, 11-7, 11-5 e 11-6) e chegou às semifinais da chave de simples masculina do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris.

O resultado já é o melhor de um brasileiro no esporte em Olimpíadas. Em Tóquio, há três anos, Calderano parou justamente nas quartas de final, após sofrer uma virada contra o alemão Dimitrij Ovtcharov, depois de estar vencendo por 2 a 0.

No jogo mais importante de sua vida, Calderano deu show e empolgou a torcida na Arena Paris Sul 4. Se na quarta-feira ele teve torcida contra ao enfrentar o francês Alexis Lebrun, nesta quinta o cenário era outro: chineses, japoneses, taiwaneses e até coreanos aplaudiam o carioca de 28 anos.

O jogo que colocou um brasileiro entre os quatro melhores do mundo começou com um Calderano avassalador, abrindo 5 a 1 no primeiro game. Jogando de forma agressiva, o brasileiro se impôs e não deu chances para o adversário entrar no jogo. Dominante em toda a parcial, ele fechou em 11 a 4

O sul-coreano começou a segunda parcial jogando de forma mais agressiva, mas logo no primeiro ponto levou um contra-ataque incrível, em que a bola bateu em seu peito. O game seguiu equilibrado, até que Calderano fez 6 a 3.

Sabendo que teria de arriscar para seguir vivo na parcial, Jang passou a arriscar ainda mais e deu certo: ele tomou a iniciativa e empatou o game em 7 a 7. Só que, nos pontos decisivos, Calderano brilhou, fechando em 11 a 7.

Veio, então, o temido terceiro game. Temido porque, há três anos, em Tóquio, Calderano também vencia por 2 a 0 nas quartas de final. Era preciso reescrever a própria história. Foi aí que o brasileiro brilhou e pontuou de todas as formas possíveis: em ralis longos, curtos, defendendo, atacando, forçando erros do rival. O game terminou com 11-5.

Só faltava um.

O quarto game poderia ser decisivo e começou equilibrado, com ambos trocando pontos até o 4 a 4. Então, mais uma vez, Calderano deu um passo à frente. Com uma mistura quase perfeita entre tranquilidade e precisão, fechou em 11-6.Na semifinal, Calderano enfrentará o vencedor do duelo entre o sueco Truls Moregard -que eliminou o líder do ranking, Chuqin Wang- e o egípcio Omar Assar. A partida está prevista para as 16h desta quinta-feira.