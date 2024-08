No vôlei de praia, Evandro e Arthur enfrentam holandês condenado por estupro

VITÓRIA MACEDO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nas oitavas de final do vôlei de praia, os brasileiros Evandro e Arthur enfrentarão os holandeses Matthew Immers e Steven van de Velde. Esse último foi condenado a quatro anos de prisão por estupro de uma menina de 12 anos no Reino Unido em 2016.

Ele ficou preso durante 13 meses, sendo 12 no Reino Unidos e um na Holanda, e foi liberado depois de ter pena reduzida pela lei holandesa ter reclassificado o delito como "atos indecentes".

Quando entra em quadro, Van de Velde é vaiado. A delegação do holandês disse que "o passado ficou no passado" e que não tem importância para os jogos.

As oitavas de final começam neste domingo (4).