Marta indica estar fora da Copa e desabafa

RODRIGO MATTOS E THIAGO ARANTES

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - A camisa 10 da seleção brasileira, Marta, fez um desabafo após ganhar a medalha de prata por críticas feitas por quem não acompanha o futebol feminino. Ao mesmo tempo, a jogador história indicou que não vai tentar prolongar a carreira até a Copa de 2027, que será realizada no Brasil.

Muito emocionada, Marta chorou durante a entrevista. Disse que está bastante orgulhosa pela sua terceira medalha, nos Jogos de Paris-2024, ainda mais do que as pratas conquistas em Atenas-2004 e Pequim-2008.

"Sensação de orgulho, muito orgulho. Quando ganhei a medalha de prata, em 2004, e 2008, não senti tanto orgulho quanto desta medalha de prata. Porque foram 16 anos esperando voltar à final de Olimpíadas. E, pelo histórico do Brasil nas competições recentes, vamos ser sinceros, quase ninguém estava acreditando que o Brasil chegaria na final e sairia com uma medalha", disse.

Depois, ela indicou que não vai jogar na Copa de 2027. Perguntada onde estaria no Mundial, disse: "No estádio, aplaudindo as meninas." Mais do que isso, Marta disse que não vai jogar competições oficiais pela seleção.

O técnico Arthur Elias indicou não saber nada sobre uma decisão da jogadora. "É uma decisão pessoal dela. Não consigo te responder isso, mas foi um prazer poder trabalhar com ela"

Além disso, Marta pediu maior atenção ao futebol feminino. Reclamou de quem não assiste à modalidade e, mesmo assim, faz críticas.

"Essa medalha representa o resgate do orgulho, que a gente tem em ver que o futebol brasileiro pode ser competitivo, tem talento. Tem muita gente que não assiste futebol feminino e fala: 'Quem se preocupa com futebol feminino?'. Você se preocupa. Tá perdendo tempo para criticar em vez de ajudar. Essa medalha e todas as outras que ganhamos em Olimpíadas é para aquelas pessoas que sempre acreditaram. Para essas que se aproveitam e falam, desculpe a palavra, merda. Não devemos nada."