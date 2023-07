Há boas notícias para os fãs de 'House of the Dragon'

Uma greve convocada pelos sindicatos dos roteiristas e dos atores está em curso em Hollywood, o que pode afetar a produção de diversas séries de serviços de streaming e filmes de cinema. No entanto, parece que a segunda temporada de 'House of the Dragon' não será uma das produções impactadas por essa greve.

De acordo com o site TechRadar, a segunda temporada da série da HBO Max está sendo parcialmente filmada no Reino Unido, onde vigora uma legislação diferente da dos EUA.

"A greve está prevista na lei dos EUA, mas fomos informados pelos nossos advogados no Reino Unido que não está prevista pela lei britânica. Assim, um artista que aderir à greve (ou se recusar a atravessar um piquete de greve) no Reino Unido não terá proteção contra demissão ou processo por quebra de contrato por parte do produtor ou responsável", informou o comunicado da Equity.

A data de estreia da segunda temporada de 'House of the Dragon' na HBO Max ainda não foi anunciada, mas, por enquanto, parece que a produção continua em andamento.

Leia Também: TSE multa Google por descumprir decisão sobre links de campanhas de Lula e Bolsonaro