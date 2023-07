iPhone 15? É provável que tenha de comprar um novo carregador

Novas informações sobre a próxima geração de iPhones estão surgindo, e o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, afirma que os usuários dos celulares da Apple podem dizer "adeus" ao entalhe presente nos dispositivos desde 2017 com o iPhone X.

Segundo Gurman, os sucessores do iPhone 14 e do iPhone 14 Plus - o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus - contarão com a Dynamic Island, que foi inaugurada com o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Isso significa que todos os modelos da série iPhone 15 terão a Dynamic Island, marcando o início de uma nova era no design dos celulares da Apple.

Além dessa mudança, Gurman também afirma que a série iPhone 15 será responsável por iniciar a transição do conector Lightning para um conector USB-C. Isso significa que muito provavelmente os usuários terão que adquirir um novo carregador e cabo para recarregar seus iPhones da Apple.

Por enquanto, essas informações ainda são apenas rumores, mas considerando a frequência com que têm sido mencionadas, é provável que sejam confirmadas no evento da Apple previsto para setembro.