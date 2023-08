Versão 'light' do Messenger será encerrada

A Meta tem planos para encerrar a app de mensagens Messenger Lite para Android durante o mês de setembro.

A informação é do site 9to5google e mais tarde confirmada pela Meta ao site TechCrunch. Entretanto, os utilizadores do Messenger Lite já reportaram que a app está encaminhando os utilizadores para a versão tradicional do serviço.

“A partir do dia 21 de agosto, as pessoas que usam a app Messenger Lite para Android serão direcionadas para o Messenger ou o Facebook Lite para enviar e receber mensagens pelo Messenger”, explicou um porta-voz da Meta.

Serve recordar que app Messenger Lite foi lançada para celulares menos potentes, para que o app não tivesse tanto impacto no desempenho do dispositivo.

Leia Também: WhatsApp responde a críticas e resolve maior problema do envio de vídeos