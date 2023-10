Spotify critica Apple por taxas abusivas na App Store

O cofundador e CEO do Spotify, Daniel Ek, criticou a Apple em um artigo no Daily Mail, acusando a empresa de ser uma "barreira à inovação". Ek afirma que, se o Spotify fosse lançado hoje, não teria o mesmo sucesso devido às altas taxas cobradas pela Apple na App Store.

"A Apple cobra uma taxa de 30% em todas as transações feitas em apps por meio da App Store", escreveu Ek. "Isso é um grande obstáculo para startups e empresas inovadoras."

Ek estima que a Apple gerou US$ 100 bilhões em receita com as taxas da App Store. "Quantas mais startups teriam sucesso se a Apple não cobrasse essas taxas?", questionou.

A Apple defende que as taxas da App Store são necessárias para manter a segurança e a qualidade dos aplicativos disponíveis na loja.

Leia Também: Apple Watch recebe atualização com duas (grandes) novidades