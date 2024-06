Apple vai criar 'caixa preta' para lidar com dados de IA

Todos os rumores apontam para a possibilidade de a Apple integrar tecnologia de Inteligência Artificial (IA) na próxima versão do iOS, com algumas publicações adiantando até que a empresa já assinou um acordo com a OpenAI.

Estas novidades criam, no entanto, algumas preocupações do ponto de vista da segurança e, de acordo com o The Information, a Apple já teria pensado numa solução.

Segundo a publicação, a Apple planeja processar os dados dos usuários reunidos com IA por via de uma “caixa preta da ‘cloud’”, o que fará com que os dados pessoais e informações sensíveis não estejam ao alcance dos trabalhadores da Apple.

É provável que a Apple revele os seus planos relativos a IA durante o evento WWDC, com o tema de segurança de dados a não ficar certamente esquecido.

