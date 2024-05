Atualização do iPhone corrige erro criado pela Apple

Na última semana, surgiram preocupações sobre a atualização do iOS 17.5 para iPhone, com relatos de alguns usuários que afirmaram que fotos íntimas, supostamente deletadas há anos, reapareceram inesperadamente.

A Apple está ciente do problema e, conforme relatado pelo site Engadget, lançou uma nova versão da atualização, a iOS 17.5.1, para corrigir o erro. De acordo com as notas da Apple, esta atualização "corrige um problema raro em que fotos afetadas por corrupção do banco de dados podem reaparecer na biblioteca de Fotos mesmo após serem apagadas".

Se você estava aguardando a correção por parte da Apple para instalar a versão mais recente do software, agora pode prosseguir com a atualização do seu iPhone.

