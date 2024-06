Astronautas do Starliner da Boeing fazem tour pela nave e mostram rotina

Os astronautas Butch Wilmore, de 61 anos, e Suni Williams, de 58, mostraram este sábado, dia 8, o interior da nave Starliner, da Boeing, ao vivo no Youtube da Nasa (Agência Espacial dos Estados Unidos).

O veículo foi lançado com os dois tripulantes na última quarta-feira, dia 5, e chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) na quinta, dia 6. No vídeo, os viajantes mostram o painel e as ocupações do foguete que ficará acoplado em órbita por uma semana.

“Hoje é sábado, então como podem ver, temos um aspirador de pó aqui. Como a maioria das pessoas limpa a casa, temos que limpar a nave”, relatou Wilmore, mostrando os instrumentos de limpeza utilizados.

No vídeo, Suni Williams faz ainda um relato dos testes que os astronautas fizeram nos primeiros dias no Espaço, quando assumiram o controle manual da nave ao se aproximarem da ISS. “Está tudo sendo fantástico. Tem sido um evento positivo do início ao fim”, comentou Wilmore.

O primeiro voo tripulado da Boeing visa validar o sistema de transporte, a plataforma de lançamento, o foguete, a nave, as capacidades de operações em órbita e o retorno à Terra com passageiros a bordo.

Conhecida como Crew Flight Test (teste de voo tripulado, em tradução literal), o Starliner representa o auge dos esforços da empresa para desenvolver um veículo capaz de rivalizar com a cápsula Crew Dragon da SpaceX e expandir as opções dos Estados Unidos para levar astronautas para a Estação Espacial Internacional no âmbito do Programa Comercial de Tripulação da Nasa.

