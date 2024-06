Fotógrafo submete imagem real em categoria de IA; foi a mais votada

Um fotógrafo foi desclassificado de um concurso no qual deviam estar apenas imagens com Inteligência Artificial (IA) por utilizar uma imagem sem esta ferramenta.

De acordo com o que as publicações internacionais explicam, trata-se de Miles Astray, que submeteu uma fotografia no concurso 1839 Color Photography Awards, na categoria de IA.

“Queria mostrar que a natureza ainda consegue vencer as máquinas e que ainda há mérito real que é produzido por criativos reais”, explicou à publicação PetaPixel.

E o objetivo do fotógrafo, que submeteu a imagem de um flamingo numa posição inusitada, foi mesmo cumprido – antes da revelação de que a imagem não tinha sido submetida a AI, esta arrecadou o 3.º lugar na categoria, assim como foi a mais votada no voto popular.

“Depois de ver casos recentes de imagens geradas por IA a vencerem fotografias reais em concursos, comecei a pensar em dar a volta à história e às suas implicações, apresentando uma fotografia real num concurso de IA”, explicou. É o caso, por exemplo, do fotógrafo Boris Eldagsen que, no ano passado, venceu um concurso na categoria de Criatividade da Sony World Photography Award.

O fotógrafo alemão recusou receber o prêmio, apontando que decidiu concorrer com a imagem para “descobrir se as competições estão preparadas para imagens criadas por IA”. E concluiu: “Não estão”.

Já o fotógrafo Miles Astray apontou que o conteúdo fabricado por Inteligência Artificial “é um grande tema agora” e que a questão seja debatida.

"Estou contente por ver que esta experiência confirmou a minha hipótese: não há nada mais fantástico e criativo do que a própria Mãe Natureza", afirmou ainda.

Leia Também: O que é a Weverse, a plataforma que está a conquistar as estrelas pop?