Meta quer treinar IA com as suas fotos (sim, as suas); saiba como evitar

Uma política controversa está agitando as redes sociais devido a questões relacionadas com a privacidade.

Segundo a Meta, as ‘redes’ vão começar a utilizar publicações, fotografias, legendas, comentários e stories para “desenvolver e melhorar” a Inteligência artificial”.

Apesar da empresa estar confiante de que esta nova abordagem está em conformidade com as leis da privacidade, já foram apresentadas queixas a autoridades de proteção de dados na Europa.

As alterações entram em vigor a partir de 26 de junho, mas… há uma forma dos utilizadores se protegerem deste uso por parte da Meta, podendo fazer isso através do seu celular, e recusando as alterações.

Será preciso preencher um formulário e justificar:

No Facebook

Entrar na conta;

Clicar em Definições e privacidade;

Clicar em Definições;

Descer até à opção Centro de privacidade.

Após estes passos, aparecerá uma mensagem, na qual constará um link que fala do 'direito à oposição' no qual deve clicar – acedendo desta forma ao formulário necessário para recusar este uso.

No Instagram

Clicar nas três barras;

Descer até 'Sobre' e clicar em 'Política de privacidade';

Na página, aparecerá uma seção que diz ‘Oposição’, na qual deverá clicar e, a partir daí, à semelhança do Facebook, clicar em 'direito de oposição' – acedendo assim ao formulário.

