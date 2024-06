Astronauta da NASA revela foto de São Paulo à noite vista do espaço

O astronauta da NASA, Donald R. Pettit, presenteou o público com uma vista espetacular de São Paulo à noite, capturada da Estação Espacial Internacional (ISS) em 2003. A imagem, publicada em seu perfil no X, antigo Twitter revela a cidade em sua plenitude, com seus contornos iluminados e a vastidão do Oceano Atlântico ao fundo.

A foto capturada por Pettit oferece uma perspectiva única da metrópole paulista. É possível observar a "colcha de retalhos de iluminação" que caracteriza a cidade, com diferentes tonalidades que revelam a distribuição espacial e a história urbana de São Paulo.

Na descrição da imagem, o astronauta explica que a iluminação mais antiga, de vapor de mercúrio, aparece com tons azuis-esverdeados na região central da cidade, enquanto a iluminação mais recente, de vapor de sódio, se destaca em tons amarelos nas áreas mais afastadas do centro. A imagem também revela a região costeira de Santos, com sua iluminação abrupta que se desfaz no Oceano Atlântico.

Sao Paulo, Brazil at night, showing a patchwork of mercury VS sodium vapor lighting visible from @Space_Station.



Older mercury vapor lighting is seen as blueish-green in the older, center part of town while yellow sodium vapor lighting appears in the newer surrounding regions.… pic.twitter.com/uDFDToP6iR — Don Pettit (@astro_Pettit) June 16, 2024