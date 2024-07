Foguete espacial cai e explode acidentalmente na China; veja as imagens

Um foguete espacial da empresa chinesa Space Pioneer protagonizou um acidente assustador no último domingo (30), caindo e explodindo em uma zona montanhosa da cidade de Gongyi, na China. O incidente ocorreu durante testes de rotina, por volta das 15h43 (hora local), quando o foguete Tianlong-3 se separou da plataforma de lançamento devido a uma falha estrutural, conforme comunicado oficial da empresa.

Após a falha, o corpo do foguete caiu a cerca de 1,5 km do local de lançamento, desintegrando-se no processo.

Apesar da explosão e dos destroços espalhados pela área, nenhum ferido foi registrado, de acordo com a agência Reuters. Equipes de emergência controlaram rapidamente o incêndio iniciado pelos destroços.

Imagens do lançamento acidental, que viralizaram nas redes sociais, mostram o foguete decolando normalmente, mas logo em seguida perdendo controle e caindo em chamas na horizontal.

Veja o vídeo.

Leia Também: Boeing transporta pela primeira vez astronautas para o espaço