WhatsApp deixa de funcionar em alguns modelos de celular; saiba quais

Desde o dia 1 de julho, o WhatsApp está deixando de funcionar em alguns modelos de smartphones mais antigos que não recebem mais atualizações de sistema. A medida visa garantir a segurança dos usuários e a melhor experiência possível com o aplicativo.

Confira se o seu celular está entre os afetados:

Android:

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy X Cover 2

Samsung Galaxy Trend Lite

Alcatel Go Flip 2

Grand S Flex

Grand Memo

Xperia M

iOS:

iPhone SE

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6S Plus

KaiOS:

Modelos que não rodam o KaiOS 2.5.0 ou superior

O que fazer se o seu celular estiver na lista:

Atualize o sistema operacional: A primeira opção é verificar se há atualizações disponíveis para o seu sistema operacional.

No Android, acesse Configurações > Sistema > Atualização de software. No iOS, vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Troque de celular: Se o seu aparelho não receber mais atualizações, será necessário trocar de celular para continuar usando o WhatsApp.

Por que o WhatsApp está tomando essa medida?

Com o tempo, os smartphones mais antigos perdem a capacidade de receber atualizações de segurança e novas funcionalidades do WhatsApp. Isso pode colocar em risco a segurança dos dados dos usuários e comprometer a experiência com o aplicativo.

O WhatsApp continuará funcionando em:

Android 5.0 ou superior

iOS 12 ou superior

KaiOS 2.5.0 ou superior

Celulares JioPhone e JioPhone 2

Fique atento:

Usuários dos modelos afetados receberão notificações no WhatsApp informando sobre a necessidade de atualizar o sistema operacional.

É importante manter o sistema operacional do seu celular sempre atualizado para garantir a sua segurança e o bom funcionamento de todos os aplicativos.